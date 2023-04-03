Спортивный директор Челси Пол Уинстенли и технический директор клуба Лоуренс Стюарт были убеждены в необходимости увольнения Грэма Поттера.

Решение руководителей Челси об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера было быстрым и единогласным. Об этом информирует журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

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Согласно источнику, на нём настояли спортивный директор Челси Пол Уинстенли и технический директор клуба Лоуренс Стюарт. По словам временного наставника команды Бруно Сальтора, Поттер также счёл своё увольнение верным решением.

Сообщается, что Поттер уладил с клубом своё увольнение "мирным способом": до тех пор, пока Челси не представит нового постоянного наставника, помощники Грэма останутся работать во временном тренерском штабе "синих".

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