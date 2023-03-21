На сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция "О пересмотре указа Президента Украины №145/2023 по ООО Париматч". Через неделю украинцы собрали почти 3 300 голосов из 25 000 необходимых.

Инициатор петиции обратился к Зеленскому с просьбой пересмотреть решение об ограничении деятельности ООО Париматч на территории Украины. В частности, разблокировать счета компании и доступ к веб-ресурсу.

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О чем идет речь в петиции

В тексте петиции говорится, что букмекерская компания является одним из крупнейших лицензионных операторов Украины, уплачивающий налоги в бюджет Украины. Сумма фактически уплаченных налогов и лицензионных платежей составляет 485 миллионов гривен.

Кроме того, здесь отмечают, что нет никаких законных оснований для применения в сторону компании соответствующих санкционных мер со стороны государства.

Компания не имеет владельцев граждан России, не осуществляет деятельность на территории России, занимает активную патриотическую позицию, активно помогает ВСУ, Силам специальных операций и другим защитникам Украины, публично сотрудничает с государственными органами по борьбе с оккупантом, – отмечает автор петиции.

До окончания срока сбора подписей осталось 87 дней. Если украинским удастся собрать необходимое количество подписей, начнется ее рассмотрение. Информацию об этом процессе обнародует Администрация Президента Украины на вебсайте Официального интернет-представительства Президента Украины в специальном разделе по вопросам электронных петиций не позднее чем через три рабочих дня после вступления необходимого количества подписей в ее поддержку.