Шахтер удержал нелогичную ничью с Фейеноордом, а Зинченко помог Арсеналу расписать мировую с лиссабонским Спортингом. "Футбол 24" разобрал выступления единственного представителя Украины в еврокубках и Александра в составе "канониров".

Нидерландские фанаты уничтожают Шахтер за игру против Фейеноорда и уже ожидают выхода в следующую стадию. Разгневал их и нелогичный гол Ракицкого, который забил то ли спиной, то ли ягодицами.

Зинченко показал лучи и тьму, раздул скандал, отомстил и выбил вражеского капитана – вечер огня в ЛЕ

Впрочем, Ярослав не единственный кто поразил в поединке с Фейеноордом – Анатолий Трубин своим фантастическим сейвом заслужил награду от УЕФА. Зинченко же в составе Арсенала попал в скандал, который принял участие в выяснении отношений и мог помочь "канонирам" вырвать победу. Подробнее об этом смотрите в видео на YouTube-канале "Футбол 24".