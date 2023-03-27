"Продолжаем играть, потому что хотим подарить людям положительные эмоции. Если сможем отвлечь их от того, чем они живут, то наша миссия выполнена. Поэтому счастлив, что снова играем в УПЛ.

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Самое страшное для меня было в начале войны. Мои родственники были в Харькове, а я еще был в тренировочном лагере в Турции. Хотел немедленно вернуться домой, но все авиарейсы отменили. Моя семья была там, бомбы летали над их головами", – цитирует Кучера ВВС.

Напомним, СК Днепр-1 после 18-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на второй строчке, отставая от Шахтера на 3 очка.

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