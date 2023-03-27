"Над головами моей семьи летали бомбы": Кучер – о проведении УПЛ в условиях военного положения
Главный тренер СК Днепр-1 Александр Кучер поделился эмоциями от исторического чемпионата Украины.
"Продолжаем играть, потому что хотим подарить людям положительные эмоции. Если сможем отвлечь их от того, чем они живут, то наша миссия выполнена. Поэтому счастлив, что снова играем в УПЛ.
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Самое страшное для меня было в начале войны. Мои родственники были в Харькове, а я еще был в тренировочном лагере в Турции. Хотел немедленно вернуться домой, но все авиарейсы отменили. Моя семья была там, бомбы летали над их головами", – цитирует Кучера ВВС.
Напомним, СК Днепр-1 после 18-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на второй строчке, отставая от Шахтера на 3 очка.
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