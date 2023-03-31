"Я надеюсь, что Арсенал выиграет АПЛ, но думаю, что Манчестер Сити их опередит. Это будет очень интересно, потому что интрига сохранится до конца. Я считаю так потому, что "канониры" недавно вышли на свои нынешний уровень, давление может быть очень большим.

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Когда до конца остается 10 матчей, ты начинаешь ощущать настоящее давление. Потому мне и интересно, сможет ли Арсенал продолжить делать то, что делал весь сезон. Эрлинг Холанд невероятный. Я люблю смотреть, как он играет. Он точно побьет не один рекорд", – рассказал Руни в интервью CNN.

Напомним, что в турнирной таблице АПЛ лидирует команда Микеля Артеты, имея в своем активе 69 очков. Манчестер Сити отстает всего на восемь пунктов от первой строчки.

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