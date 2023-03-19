"Считаю, что не можем создать много моментов и их реализовать. Надо больше бить по воротам. Контроль – это хорошо, но надо забивать и побеждать дома.

Динамо – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча УПЛ

В раздевалке никто не подбадривал. Все понимают, что на этом стадионе не можем проигрывать. Должны всегда выигрывать и больше забивать.

Я вышел из запаса. Должен был освежить игру, бежать вперед, найти свой момент и забить гол. Момент был, но не получилось забить.

Заря – несчастливый соперник? Не могу сказать, в чем проблема. Мне кажется, что много новых молодых ребят. Я из аренды пришел, многие из U-19. Надо сыграться и все придет.

Время еще есть. Сможем все исправить и делать все, что возможно. Будем слушать тренеров и исправлять все, что надо", – сказал Волошин в комментарии ПРОФутбол Digital.

Напомним, Динамо после 18-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке, набрав 33 очка. У Зари на четыре пункта больше.

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