Следы преступной "организации" слуги Кремля Евгения Пригожина оказались в недавнем нападении ультрас Црвены Звезды на фанатов Ромы, сообщает Open.

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Большая группа сербов еще в конце января прибыла в Италию якобы для просмотра баскетбольных матчей, а на самом деле неделями занималась всевозможными провокациями. 4 февраля произошел один из самых отвратительных инцидентов. После матча Рома – Эмполи сербы устроили засаду вблизи Стадио Олимпико. Около 50 ультрас Црвены Звезды окружили кучку членов римской группировки Fedayn, насильно забрали флаги и скрылись, пока на помощь не подбежали другие фанаты "волков". 18 февраля сербы гордо сожгли добычу на своем домашнем стадионе во время матча против Чукаричек.

Римская прокуратура открыла дело по мотивам преступления ультрас Црвены Звезды. Среди них уже обнаружили по меньшей мере 5 сербских наемников ЧВК "Вагнер". Они получили авиабилеты в Италию в одной из туркомпаний "ДНР", чтобы использовать "отпуск" для своего обычного дела – грабежа и насилия.

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