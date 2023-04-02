Юлиан Нагельсманн не собирается просто так простить Баварии увольнение посреди сезона.

Агентство Sports360, представляющее интересы 35-летнего специалиста, заявило, что Бавария приняла радикальное решение без предупреждения и обсуждений, сообщает Bayern&Germany.

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Пресса якобы узнала об увольнении и приходе Томаса Тухеля раньше, чем сам Нагельсманн. Бавария сразу ответила на обвинение устами своих боссов – Хасана Салихамиджича, Оливера Кана и Ули Хенесса (последний формально уже не имеет должности). Они уверяют, что экс-тренер сам виноват в такой ситуации. Во время международной паузы Нагельсманн уехал кататься на лыжах и не отвечал ни на какие звонки. Бавария едва связалась со Sports360, которому и сообщила об увольнении.

Напомним, Тухель уже успел дебютировать с победы над Боруссией Д и возвращения лидерства в Бундеслиге. Также Бавария продолжает путь в ЛЧ и Кубке Германии.

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