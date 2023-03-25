Руководство лондонцев рассматривает 4 специалистов на замену скандальному итальянцу, сообщает The Times.

Игроки Тоттенхэма жаждут немедленного увольнения Конте – тирада об эгоистах стала последней каплей

На вершине списка Юлиан Нагельсман. Тоттенхэм и раньше интересовался кандидатурой молодого немца, однако тот хотел остаться на родине. После неожиданного увольнения из Баварии Нагельсманн снова свободен. Альтернативы – Маурисио Почеттино, Рубен Аморим (Спортинг) и Арне Слот (Фейеноорд). Первый также доступен для возвращения в Северный Лондон, а вот за два других придется платить компенсацию. Недавно Аморим и Слот обидели украинцев в 1/8 финала ЛЕ. Спортинг в серии пенальти выбил Арсенал Александра Зинченко, а Фейеноорд разгромил Шахтер со счетом 7:1.

Напомним, Конте оказался на грани увольнения из-за плохих результатов и напряженных отношений с игроками. Следующий матч Тоттенхэм проведет 3 апреля – выезд к Эвертону.

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