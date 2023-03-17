Нагельсманн: ПСЖ, Сити, сложный полуфинал – если выиграем ЛЧ, то никто не скажет, что Баварии повезло
Наставник Баварии Юлиан Нагельсманн оценил жеребьевку 1/4 финала ЛЧ, где соперником станет Манчестер Сити.
Главный тренер мюнхенцев даже не думает расстраиваться из-за очередного непростого соперника.
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"Мы смотрели жеребьевку вместе в кабинете тренера. Хороший, сложный соперник. Если мы выиграем титул в конце, то никто не сможет сказать, что Баварии повезло. У нас уже был сложный групповой этап (Интер, Барселона), потом ПСЖ, а теперь Сити. Потенциальный полуфинал (Челси или Реал) также будет на самом высоком уровне", – цитирует Нагельсманна Bayern&Germany.
Напомним, последний раз Бавария выигрывала Лигу чемпионов в сезоне 2019/20. Матчи четвертьфинала против Манчестер Сити состоятся 11 (выезд) и 19 (дома) апреля.
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