Главный тренер мюнхенцев даже не думает расстраиваться из-за очередного непростого соперника.

Ман Сити – Бавария: Мюллер передал привет Гвардиоле после жеребьевки ЛЧ и радуется преимуществу стадиона

"Мы смотрели жеребьевку вместе в кабинете тренера. Хороший, сложный соперник. Если мы выиграем титул в конце, то никто не сможет сказать, что Баварии повезло. У нас уже был сложный групповой этап (Интер, Барселона), потом ПСЖ, а теперь Сити. Потенциальный полуфинал (Челси или Реал) также будет на самом высоком уровне", – цитирует Нагельсманна Bayern&Germany.

Напомним, последний раз Бавария выигрывала Лигу чемпионов в сезоне 2019/20. Матчи четвертьфинала против Манчестер Сити состоятся 11 (выезд) и 19 (дома) апреля.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов – Мудрик против Лунина, мегабитва для Гвардиолы