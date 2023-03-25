Юлиан Нагельсманн был шокирован решением руководства Баварии не меньше обычных фанатов.

Боссы мюнхенцев ошарашили бывшего главного тренера, когда тот отдыхал во время международной паузы, сообщает Bild.

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Еще днем в среду Нагельсман беззаботно катался на лыжах в австрийском Циллертале, а вечером услышал неприятное известие. 35-летний специалист не беспокоился о своем будущем, несмотря на поражение от Байера перед паузой.

Главный тренер Баварии готовился возвращать первую строчку Бундеслиги и бороться с Ман Сити на стадии 1/4 финала ЛЧ. Впрочем, уже в пятницу мюнхенцы выпустили официальное заявление о замене Нагельсманна Томасом Тухелем. Новый тренер дебютирует 1 апреля домашним матчем против дортмундской Боруссии, опережающей Баварию на одно очко в чемпионате.

Лыжи стали своеобразным мемом для нынешнего сезона "ротен". Мануэль Нойер сломал ногу во время такого отдыха и вылетел аж до лета.

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