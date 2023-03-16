Руководитель пресс-службы "желто-синих" Максим Иванов прокомментировал информацию о том, что харьковская команда длительное время не получает зарплату.

"Мы слухов не комментируем. Команда и тренерский штаб готовятся к очень важной игре. Нам не до этого сейчас", – сказал Иванов в комментарии FanDay.

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К слову, сегодня также появилась информация, что наставник Металлиста Перица Огненович больше не тренирует харьковскую команду, а его обязанности взял на себя Руслан Фомин.

Напомним, после 17-ти туров Металлист в турнирной таблице УПЛ с 16-ю пунктами идет на тринадцатой строчке. После возобновления чемпионата Украины "желто-синие" пока не набрали ни одного очка, потерпев два поражения – от Руха (1:2) и Ингульца (1:2).

Свой очередной поединок в рамках 18-го тура УПЛ харьковчане проведут в пятницу, 17 марта. Их соперником станет Александрия. Игра состоится в Ужгороде и стартует в 13:00.

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