"Это не было запретом Кабинета министров Украины относительно проведения спортивных соревнований со зрителями или без зрителей. Но нам сейчас нужно посмотреть, просчитать, где идут соревнования, где воздушная тревога, куда идут люди, сколько нужно времени, сколько людей вмещает то или иное убежище, как пройти туда.

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Это сложный вопрос. Вы же видите, что ночью была 81 ракета. А если это будет во время футбола, с 5-10 тысячами людей на стадионе? Во время хоккея – 3 тысячи человек. Куда они уйдут? Это сложный вопрос. Поэтому сейчас мы просчитываем, смотрим, вообще нужно это или не нужно в такое время.

У кого это вопрос на контроле: у министерства спорта или у местных властей? Берутся разрешения у местных властей. 300 человек на матчах чемпионата Украины по волейболу? Они успеют уйти в укрытие, если начнется воздушная тревога. А если будут тысячи людей на футболе или хоккее, успеют ли они? Вы же понимаете, что люди соскучились по спорту. Поэтому это сложно", – рассказал Гутцайт Tribuna.com.

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину все матчи УПЛ проводятся без зрителей.

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