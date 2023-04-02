Наполи принимает Милан в центральном матче 28 тура Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Наполи – Милан стартует в 21:45 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

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Этот матч можно считать репетицией перед двухматчевым противостоянием Милана и Наполи в Лиге чемпионов. Лидеры Серии А вынуждены обойтись без лучшего бомбардира – Осимхен травмирован.

Стартовые составы команд

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руй – Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски – Политано, Симеоне, Кварацхелия.

Запасные: Демме, Эльмас, Гаэтано, Голлини, Жуан, Лосано, Марфелла, Ндомбеле, Эстигор, Распадори, Зедадка, Дзербин.

Милан: Меньян – Калабрия, Кьяер, Томори, Тео – Беннасер, Тонали – Диас, Крунич, Леау – Жиру.

Запасные: Адли, Бакайоко, Балло-Туре, Де Кетеларе, Флоренци, Габбия, Миранте, Ориджи, Побега, Ребич, Салемакерс, Тэтэрушану, Чау, Вранкс.