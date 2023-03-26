"Наполи может дойти до финала ЛЧ, у них опытный тренер, у них есть качественные игроки, и они побеждают. Осимхен, Хвича Кварацхелия – это два игрока, которые делают разницу. Один имеет большое качество, другой много борется и поражает, когда наносит удары.

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Наполи побеждает, когда другие команды Милан, Ювентус, Рома, Интер сильно проиграли. Они легко выиграли в Италии, а также в Лиге чемпионов. Команда Спаллетти встречалась с Ливерпулем и победила их. Наполи – это реальность. Это очень, очень хорошая команда", – рассказал Капелло в интервью Marca.

Напомним, что Наполи в турнирной таблице Серии А опережает ближайшего соперника на 19 очков. В Лиге чемпионов неаполитанцы в четвертьфинале встретятся с Миланом.

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