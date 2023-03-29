Наполи намерен продлить контракт с Хвичей Кварацхелией до лета 2028 года.

Вингер Наполи Хвича Кварацхелия дал согласие на продление контракта до лета 2028 года, информирует Foot Mercato. Согласно источнику, зарплата грузина вырастит с 1 млн евро до 2,5 млн евро.

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С учётом бонусов Кварацхелия может зарабатывать до 4 миллионов евро в год. Сообщается, что в соглашение между игроком и клубом не будет включен пункт с клаусулой.

В нынешнем сезоне Хвича забил 14 мячей и оформил 16 голевых передач в 30 матчах за Наполи во всех турнирах.

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