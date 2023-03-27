Наполи летом будет ждать очень щедрую компенсацию за лучшего бомбардира Серии А.

"Партенопейцы" оценили своего нападающего Виктора Осимхена в 150 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Нигериец проводит сверхмощный сезон, ведя команду к победе в Серии А и успеху в ЛЧ. 24-летний Осимхен благодарен Наполи, но не скрывает своего стремления выступать в АПЛ. Нападающего связывают с Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ.

Наполи в 2020-м заплатил Лиллю за Виктора 75 млн евро, а теперь настроен получить вдвое больше. Если кто-то решится на такие расходы, то сделает Осимхена третьим самым дорогим игроком в истории после Неймара (222 млн евро) и Килиана Мбаппе (180 млн). Статистика нигерийца в нынешней кампании – 29 матчей, 25 голов и 5 ассистов.

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