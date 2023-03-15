Станислав Лоботка продлил контракт с Наполи до 2027 года.

Наполи "забронировал" своего реджисту. Как информирует официальный сайт клуба, Станислав Лоботка продлил контракт с "адзурри" до лета 2027 года с опцией продления еще на один год.

Спаллетти: Ответный матч с Айнтрахтом можно сравнить с первым финалом сезона

Согласно Corriere dello Sport, словацкий полузащитник поставил подпись под новым соглашением еще несколько недель назад. Только сегодня руководство Наполи решило официально уведомить об этом общественность.

В этом сезоне 28-летний опорник сыграл за Наполи 34 матча во всех турнирах и забил 1 мяч.

Наполи – Айнтрахт Франкфурт: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов