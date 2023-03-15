Наполи во второй раз обыграл Айнтрахт в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24.

Гостям предстояло выполнить сверхтрудную задачу – отыграть домашние 0:2. Да еще и почти без поддержки, ведь власти Неаполя делали все возможное, чтобы немецких болельщиков в городе не было. Все усилия оказались тщетными – фаны "Орлов" нашли способ добраться на Апеннины. Их даже не очень интересовали билеты на стадион, ведь главной целью поездки стал движ. Разгромленный центр Неаполя демонстрирует, что своего немцы добились.

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Значительно улучшить дела Айнтрахт мог быстрый гол, но он для этого ничего не создал. Напротив, на стартовых минутах мог только пропустить. Политано в фирменном стиле закручивал под дальнюю штангу, но Трапп был готов. В дальнейшем именно бывший голкипер ПСЖ удерживал статус самого заметного игрока гостей, совершив еще несколько классных сэйвов. В частности, помешал Осимхену и Хвиче. Кварацхелия пытался повторить свой гол в матче с Аталантой. Но сегодня оборона действовала более организованно – вытеснила грузина на острый угол, откуда создать угрозу воротам почти нереально.

"Орлы" вспомнили, что именно им нужны голы лишь через полчаса после начала матча. Да и эта попытка была хилой, но хоть что-то... Перспективный пас на Борре прочитал Мерет и нивелировал угрозу, вовремя выйдя из ворот. Вот это и все, что смогли организовать гости за весь первый тайм. Не считать же парочку отчаянных попыток издалека... Зато игроки Айнтрахта отличались грубостью, за что получили несколько предупреждений. Казалось, после очередного фола Лоботке понадобится замена. К счастью, обошлось.

Словак, который накануне подписал новый контракт с Наполи, решил мстить элегантно. Перед самым свистком на перерыв еще раз доказал, что научился доминировать над соперниками в центре поля. Лоботка перехватил мяч и сразу направил его вперед. Политано просто подал на линию вратарской, где никто даже не пытался помешать Осимхену. Виктор такого не прощает. Нигериец зряче перекинул Траппа и открыл счет. Это 50-й гол форварда в футболке Наполи, который стал первым игроком команды, отличившийся в обоих матчах раунда плей-офф еврокубка.

Во втором тайме хозяева даже не подумали о том, чтобы экономить силы, хотя и имели преимущество в три мяча в этом противостоянии. Трапп пытался держать удар, но поддержки не имел. Этого мало, чтобы остановить дуэт Хвича-Осимхен в их нынешней форме. Очередная активность грузина создала еще один гол Наполи. Он доставил мяч Ди Лоренцо, а тот прострелил на Осимхена. Виктор, рискуя здоровьем, затолкал в сетку. Следовательно, нигериец стал лучшим бомбардиром "партенопейцев" в истории в плей-офф Лиги чемпионов, забив 3 гола.

Спустя еще 10 минут счет стал разгромным. Зелински нарвался на фол, но сделал это в чужой штрафной и заработал пенальти. Пётр сам подошел к 11-метровой отметке и четко исполнил наказание. Напомним, что Осимхен принципиально не бьет пенальти, потому и не воспользовался отличным шансом оформить хет-трик. На этом матч фактически закончился, хотя еще оставалось более 30 минут. Команды просто доиграли до финального свистка, не пытаясь обострять ситуацию.

Следовательно, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Наполи, который стал третьим участником 1/4 финала Лиги чемпионов от Италии (ранее туда пробились Интер и Милан). Интересно, что первый раунд плей-офф эти команды преодолели, не пропустив ни одного гола за 6 матчей.