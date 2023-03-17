"Хамед Траоре вернулся и тренировался в течение части недели. Он выглядит хорошо. Маркус Таверниер еще не совсем с нами, но я ожидаю его возвращения в следующей игре.

Мудрик ушел в отрыв от Зинченко, Забарный дорожает без футбола – обновлены цены наших игроков

Такая же ситуация с Ильей Забарным. Это действительно хорошие новости, что у нас нет и близко того количества травмированных, которое было раньше", – цитирует О'Нила официальный сайт "вишен".

Завтра, 18 марта, Борнмут сыграет против Астон Виллы в АПЛ, а следующий матч состоится 1 апреля (против Фулхэма).

Между этими поединками будет международная пауза. В частности, Украина будет противостоять Англии в отборе на Евро-2024. Забарный вызван на эту встречу, но его участие пока под вопросом.

Манн Юнайтед разделил очки с аутсайдером, Ньюкасл обошел Ливерпуль, Вест Хэм отправил Забарного в зону вылета