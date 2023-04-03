Недавно в интервью наставник Руслана Малиновского заявил, что попросил одного из игроков покинуть тренировку, ведь тот не выкладывается на максимум. L`Equipe утверждает, что наказание получил Нуну Тавареш.

Осечка команды Малиновского с вмешательством VAR в видеообзоре матча Марсель – Монпелье – 1:1

"В моем футболе есть такая особенность – ты должен бежать. А если футболист этого не будет делать… Если увижу игрока, который не бегает на тренировке, скажу это один раз, два раза, а потом, когда это произойдет в третий раз – вмешаюсь. Тренировка продолжается близко часа, на нем я требователен, игроки понимают это. Но если они хотят отдохнуть, я могу дать это им. Можем шутить или смеяться, но работа есть работа", – заявлял Тудор.

Напомним, Тавареш перебрался в Марсель летом на правах аренды из Арсенала, но сразу же стал ведущим игроком. В этом сезоне провел 33 поединка, в которых отличился 6 голами.

Марсель не сумел обыграть Монпелье и подарил ПСЖ шанс увеличить отрыв – Малиновский провел посредственный матч