– Как украинские гранды относятся к талантам Руха?

– Думаю, что ими интересуются. Но сейчас нет официальных предложений. Мы хотим, чтобы наши футболисты остались в команде, они помогут создать конкурентоспособную атмосферу, в которой игроки получат развитие.

Новый тренер Руха озвучил главную задачу команды на сезон

– Что может предложить Рух, чтобы футболист отказал Динамо и Шахтеру?

– У нас есть хорошие условия для тренировок молодых футболистов, а для них это важно. Наш клуб делает ставку на молодых, потому они понимают, что у нас получат больше игрового времени. В этом возрасте нужно играть и это поможет в росте.

Мы находимся во Львове, совсем недалеко от Европы. У нас есть контакты с зарубежными клубами и скаутами, которые будут наблюдать за нашими игроками. Футболисту нужно вырасти, а потом куда-нибудь переходить, не надо спешить.

– Была информация, что Динамо обратило внимание на Сапугу, Романа и Слюсара. Были ли официальные предложения?

– Я не слышал, что гранды делали официальные предложения, но то, что интересуются – однозначно, – цитирует Пономарева Український футбол.

Напомним, Виталий на посту главного тренера заменил Леонида Кучука, а до этого работал с командой U-19, с которой по итогам прошедшего сезона финишировал первым. В Юношеской лиге УЕФА 2022/23 "желто-черные" выбили Интер, но в 1/8 финала проиграли Милану.

Рух вниз: создатель сенсации в стиле Лобановского или бывшие звезды Динамо и Шахтера – кто будет спасать после Кучука?