"У этого парня будут проблемы в будущем, потому что все будут ждать от него трех-четырех голов в каждом матче, хотя такого не будет. Но я его знаю, ему на это плевать. Холанд очень положительный и оптимистичный в жизни.

Продолжение безумной серии Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – Бернли – 6:0

Он никогда не жалуется, и пока команда играет с такой интенсивностью, он будет забивать голы. Эрлинг столь эффективен и представляет невероятную угрозу своей силой. Но его радость от жизни, ежедневные мысли, что все будет хорошо, тоже помогают.

Почему я снова заменил Холанда уже на 60-й минуте? Я не хотел, чтобы он побил рекорд Месси в Кубке Англии. Я пытаюсь наказать своих игроков – это мое главное намерение!" – цитирует шутки Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, в течение недели Ман Сити разбил РБ Лейпциг и Бернли с общим счетом 13:0, а Холанд наколотил 8 мячей всего за 125 минут на поле.

Ман Сити жестоко побил свою легенду в Кубке Англии – 14:0 с 9 голами Холанда за неделю