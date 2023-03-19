"Не хотел, чтобы Холанд побил рекорд Месси в Кубке Англии": Гвардиола объяснил, почему рано заменяет своего бомбардира
Наставник Ман Сити Хосеп Гвардиола с юмором прокомментировал очередной подвиг Эрлинга Холанда – хет-трик в кубковом матче против Бернли.
"У этого парня будут проблемы в будущем, потому что все будут ждать от него трех-четырех голов в каждом матче, хотя такого не будет. Но я его знаю, ему на это плевать. Холанд очень положительный и оптимистичный в жизни.
Продолжение безумной серии Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – Бернли – 6:0
Он никогда не жалуется, и пока команда играет с такой интенсивностью, он будет забивать голы. Эрлинг столь эффективен и представляет невероятную угрозу своей силой. Но его радость от жизни, ежедневные мысли, что все будет хорошо, тоже помогают.
Почему я снова заменил Холанда уже на 60-й минуте? Я не хотел, чтобы он побил рекорд Месси в Кубке Англии. Я пытаюсь наказать своих игроков – это мое главное намерение!" – цитирует шутки Гвардиолы Daily Mail.
Напомним, в течение недели Ман Сити разбил РБ Лейпциг и Бернли с общим счетом 13:0, а Холанд наколотил 8 мячей всего за 125 минут на поле.
Ман Сити жестоко побил свою легенду в Кубке Англии – 14:0 с 9 голами Холанда за неделю