Защитник "бело-синих" Денис Попов признался, что киевлянам сейчас не помешали бы бывшие защитники, которые переехали в АПЛ.

"С Миколенко я на связи, а с Забарным – нет. У Виталия все в порядке. Были проблемы, он болел. Но сейчас, слава Богу, все в порядке.

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Мы уже год не виделись. Сейчас Динамо переживает непростые времена. Этих ребят нам не хватает", – сказал Попов в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Динамо после 18-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке и отстает от лидера – Шахтера – на 9 очков (у "горняков" еще есть игра в запасе).

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