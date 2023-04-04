Главный тренер Львова Анатолий Бессмертный прокомментировал поражение в матче против киевского Динамо (0:2) в 19-м туре чемпионата Украины.

"Очень неплохая игра на фоне столь сильного соперника. В принципе я доволен действиями ребят. Вижу, что есть свет в конце тоннеля.

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Почему такая маленькая скамейка запасных? Кто-то травмирован, кто-то переболел. У нас была небольшая эпидемия. Плюс мы рассчитывали на 13 футболистов. Не хватило нам немного кадрового потенциала", – рассказал наставник львовян после матча.

Напомним, что Львов провел 18 поединков, набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. На матч против Динамо попали в запас только семь футболистов львовской команды.

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