"Мое будущее? Честно говоря, пока особо нечего комментировать. Вернулся в Бельгию из аренды в Риге. Там три месяца пропустил из-за травмы, поэтому в январе вернулся в Сент-Трюйден.

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Зимой искал разные варианты, но особо их и не было, а те, что были, не подошли уже мне. Поэтому до лета останусь здесь, а там уже дальше видно будет, как все сложится.

Общался ли с тренером? Нет, никакого разговора с тренером не было. Он летом уходит, потом придет новый тренер. Поэтому в конце чемпионата уже буду знать относительно будущего.

Возвращение в Украину? Планировал и рассматривал такую возможность, но, посоветовавшись с семьей, решили пока до лета не возвращаться. Посмотрим, этот вариант не исключаю", – сказал Филиппов в комментарии FootBoom.

Напомним, Александр перебрался в Сент-Трюйден в сентябре 2020 года из Десны за 1,5 млн евро. С февраля по декабрь 2022-го находился в аренде в Риге. Его контракт с бельгийцами действует до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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