"На предсезонке я видел разочарование команды от неудачи в прошлом году. Очевидно, что такие игроки, как Зинченко и Габи Жезус, изменили всю динамику. Они были на вершине, они знают, что значит выигрывать важные титулы.

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Точно могу сказать, что наш нынешний успех во многом зависит от них двоих, потому что их менталитет был фантастичен. Я не мог поверить, что Манчестер Сити разрешил им уйти к нам в Арсенал. Уже на первой тренировке я увидел, насколько это хорошие игроки. К сожалению, Габи получил травму, но Зинченко – один из самых техничных игроков, которых я когда-либо видел", – цитирует Смита-Роу Football.London.

Напомним, летом Манчестер Сити продал Зинченко (35 млн евро) и Жезуса (52 млн) в Арсенал, который теперь является главной угрозой защиты титула "горожан". За 10 туров до финиша АПЛ лондонцы опережают команду Гвардиолы на 8 очков, но сыграли на один матч больше.

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