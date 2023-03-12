"Многое сегодня не удалось. Проиграли 0:3. Не тот счет, который хотелось бы видеть. Но что есть, то есть. Надо поднимать голову и двигаться дальше. Шахтер – лидер чемпионата Украины. Клуб, регулярно играющий в Лиге чемпионов. Поздравляю их сегодня с победой и желаю, чтобы прошли Фейеноорд.

Шедевр Судакова и дебютный гол Келси в видеообзоре матча Кривбасс – Шахтер – 0:3

Насчет нас, посмотрим игру, разберем ошибки. Первый тайм хоть и сыграли 0:0, но это не тот футбол, который я хочу видеть в нашем исполнении. Чего-то боялись. Если еще сзади сыграли неплохо, то выход из обороны в атаку был плох. Потому и не было моментов, чтобы забить. Хотя и у Шахтера особо шансов не было. Во втором вроде бы начали двигаться, но пропустили. Судаков шикарный гол забил. Но есть ошибка наших ребят, которые позволили нанести удар.

Главное, что сыграли с Шахтером в Кривом Роге. Хотя со стороны Шахтера было много нюансов… Они даже обнародовали свой график пребывания в Кривом Роге: когда едят, спят и ходят в туалет. Это, честно говоря, смешно. Им так тяжело… Ребята, тяжело там, где вас нет. Там, где наши украинские защитники делают все, чтобы мы могли заниматься своей любимой работой. Эти ребята каждый день смотрят в глаза смерти. Вот это тяжело.

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Да, за то, что Шахтер зарабатывает очки в копилку Украины, за это спасибо. Думаю, каждый тренер УПЛ меня поддержит. А они не думают, как другим командам УПЛ тяжело? Вот это меня возмущает. И такое поведение их тренера из того, что я видел... Это совсем не подходит Йовичевичу. Если ты выучил украинский язык, то уж будь украинцем до конца. И отворачиваться, когда идешь к нему руку пожать… Это его дело. Ну что ж, он же обижен. Мой посыл ФК Шахтер – не надо скулить", – цитирует Вернидуба официальный сайт Кривбасса.