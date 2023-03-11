"Сейчас это очень хороший период для Цыганкова. Очень важно, что он настолько быстро попал в старт и доказал, что на него стоит рассчитывать.

"Продать Цыганкова за 5 млн – это смешно": Маркевич проехался по менеджменту Динамо

Потому что ты смотришь: человек только приехал, попал неизвестно куда, что происходит? Я не ожидал, что он так быстро получит место в основе.

Посмотрим, как будет дальше, потому что до конца сезона еще много матчей. За это время может быть заинтересованность других испанских клубов. Это абсолютно реально", – сказал Джулай на своем YouTube-канале.

Напомним, после перехода в Жирону Цыганков провел за каталонцев 5 матчей, в которых отметился голом и тремя ассистами.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов