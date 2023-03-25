"Товарищеские игры трудно объяснять. Я вот не понимаю, почему Яремчук выходит в стартовом составе. Это для меня загадка. Мне кажется, что это не финальный вид стартового состава. Я считаю, что Ротань хотел пересмотреть многих футболистов, немного запутать англичан.

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Наш основной козырь – неожиданность. Также важно выбрать правильную стратегию на игру. Ведь тактики меняются, а стратегия должна быть одна и правильная. У нас есть невероятно быстрые футболисты в группе атаки. Цыганков и Мудрик должны будут показывать свои лучшие качества, а для этого нужно подобрать правильную стратегию, чтобы их скорость принесла нам пользу", – поделился Федорчук в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Роман в последний раз забивал за Брюгге аж 19 октября прошлого года. В общем, украинец в 26 поединках за Брюгге отметился 2 голами и 3 ассистами.

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