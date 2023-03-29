"Гочолейшвили? Я играл в одном матче против него. Но Сабуртало проводило матчи на стадионе в Гори, поэтому я видел много игр с его участием. Он сразу очень выделялся. Заметно, что это футболист другого уровня.

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Я не удивился, когда Шахтер забрал его к себе. Заиграет ли Гочолейшвили там – посмотрим, зависит от его желания и работоспособности. Но задатки у него есть", – поделился Батюшин в интервью Fanday.

Добавим, что Гочолейшвили сыграл за Шахтер 2 матча после перехода зимой 2023 года, в общем сыграв 74 минуты и не отметился результативными действиями.

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