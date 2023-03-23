"Если мы воспринимаем клуб, как вертикальную интегрированную структуру, то главная задача – чтобы между ее составляющими (главная команда, U-19, академия) была тесная неразрывная связь, чтобы принципы работы, философия и принципы игры команд клуба были отражены на всех уровнях. Наша задача – сделать так, чтобы все команды, работающие в структуре клуба, стали единым целостным организмом, и переход из одного этапа подготовки в другой проходил для футболистов безболезненно.

Новый тренер Руха озвучил главную задачу команды на сезон

Чтобы игроки понимали принципы и подходы, которые применяет Рух в своей работе, в частности, тренерские штабы разных возрастных категорий. Все это четко прописано. И мы сделаем все, чтобы эти принципы стали одинаковыми для всех, кто работает над развитием футболистов в системе нашего клуба.

Конечно, мы не исключаем турнирных задач. Я убежден, что с таким подбором футболистов наша команда точно не на вылет. Понимаю, что это футбол, и в нем всякое может случиться, не вижу никакой трагедии в том, если не выполним задачу, хотя я такого и не предполагаю. К тренерским штабам сейчас есть полное доверие, так же есть и уверенность в том, что наша команда будет развиваться. Верю в то, что она способна показывать хорошие результаты и хороший уровень игры.

Понятно, что мы ставим задачу перед нашими тренерами сохранить прописку в Премьер-лиге. Было бы странным, если бы мы им говорили что-то другое. Убежден, что они ее выполнят. Хочу, чтобы эта вера и уверенность передалась и тренерскому штабу, и всем футболистам нашей команды.

Перед командой U-19 мы никогда принципиально не ставили турнирных сверхзадач, потому что она, как и академия, должна готовить футболистов для главной команды, чтобы они себя там проявили с лучшей стороны. Но поскольку турнирная ситуация складывается таким образом, что мы довольно уверенно чувствуем себя в чемпионате, как, кстати, и в прошлом сезоне, то, конечно, хотелось бы удачно закончить и этот сезон и, как минимум, повторить тот путь, который мы прошли в Юношеской лиге УЕФА. Это мечта, над которой будут работать футболисты и тренеры. Поэтому имеем такую амбицию довести до успешного завершения этот сезон в чемпионате U-19", – поделился Дедышин в интервью официальному сайту Руха.

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