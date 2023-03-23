"Не вижу никакой трагедии": представитель Руха не исключает вылета из УПЛ
Генеральный директор Руха Игорь Дедышин озвучил главные задачи клуба на оставшуюся часть текущего сезона.
"Если мы воспринимаем клуб, как вертикальную интегрированную структуру, то главная задача – чтобы между ее составляющими (главная команда, U-19, академия) была тесная неразрывная связь, чтобы принципы работы, философия и принципы игры команд клуба были отражены на всех уровнях. Наша задача – сделать так, чтобы все команды, работающие в структуре клуба, стали единым целостным организмом, и переход из одного этапа подготовки в другой проходил для футболистов безболезненно.
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Чтобы игроки понимали принципы и подходы, которые применяет Рух в своей работе, в частности, тренерские штабы разных возрастных категорий. Все это четко прописано. И мы сделаем все, чтобы эти принципы стали одинаковыми для всех, кто работает над развитием футболистов в системе нашего клуба.
Конечно, мы не исключаем турнирных задач. Я убежден, что с таким подбором футболистов наша команда точно не на вылет. Понимаю, что это футбол, и в нем всякое может случиться, не вижу никакой трагедии в том, если не выполним задачу, хотя я такого и не предполагаю. К тренерским штабам сейчас есть полное доверие, так же есть и уверенность в том, что наша команда будет развиваться. Верю в то, что она способна показывать хорошие результаты и хороший уровень игры.
Понятно, что мы ставим задачу перед нашими тренерами сохранить прописку в Премьер-лиге. Было бы странным, если бы мы им говорили что-то другое. Убежден, что они ее выполнят. Хочу, чтобы эта вера и уверенность передалась и тренерскому штабу, и всем футболистам нашей команды.
Перед командой U-19 мы никогда принципиально не ставили турнирных сверхзадач, потому что она, как и академия, должна готовить футболистов для главной команды, чтобы они себя там проявили с лучшей стороны. Но поскольку турнирная ситуация складывается таким образом, что мы довольно уверенно чувствуем себя в чемпионате, как, кстати, и в прошлом сезоне, то, конечно, хотелось бы удачно закончить и этот сезон и, как минимум, повторить тот путь, который мы прошли в Юношеской лиге УЕФА. Это мечта, над которой будут работать футболисты и тренеры. Поэтому имеем такую амбицию довести до успешного завершения этот сезон в чемпионате U-19", – поделился Дедышин в интервью официальному сайту Руха.
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