Звезда сборной Бразилии Неймар четко определился по поводу своего будущего в ПСЖ.

31-летний нападающий досрочно завершил сезон из-за травмы связок голеностопного сустава и последующей операции. Тем не менее он уже строит планы на следующие кампании.

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Как сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн, Неймар стремится завершить карьеру в ПСЖ. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Пока у футболиста нет намерений играть за другие клубы.

Хотя бразильца часто связывали с трансферами, он планирует остаться в Париже. Да и коллективам, которые захотят приобрести его, понадобятся огромные деньги для реализации такой цели.

Напомним, Неймар все еще остается самым дорогим футболистом мира. ПСЖ в 2017 году заплатил Барселоне 222 миллиона евро. За парижан он наиграл 173 поединка (118 голов и 77 ассистов).

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