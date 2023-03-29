Немецкий полузащитник "синих" Кай Хаверц поддержал Михаила Мудрика, который пока не сумел раскрыться в лондонской команде.

"Около десятка игроков пришли в Челси прошлым летом. Это не легко.

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Мудрик и Энцо Фернандес пришли за большие деньги, а им всего 22 года, понимаете? Нельзя ожидать, что они станут сразу как Неймар. Это как со мной – нужно время", – цитирует Хаверца CFC-Blues.

Напомним, Мудрик перебрался в Челси из Шахтера за 100 млн евро и в 7 матчах отметился 1 голевой передачей. Его контракт с лондонцами будет действовать до 2031 года.

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