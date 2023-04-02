Шахтер расписал результативную ничью с Черноморцем в матче 19-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Черноморец – Шахтер на "Футбол 24".

Уже на 22 секунде матча Крыськив вывел "горняков" вперед в счете, шикарно попав в дальний верхний угол. Одесситы отыгрались на 8 минуте благодаря реализованному пенальти Путри.

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Гочолейшвили провел классный сольный мяч на 18 минуте, но Черноморец снова быстро отыгрался, правда, гол "моряков" отменили из-за офсайда. Но перед перерывом одесситы отыгрались, установив конечный результат.