Зарплатная ведомость ПСЖ одна из самых больших в топ-5 чемпионатах. Суммы, выплачиваемые парижанами своим игрокам, впечатляют. Но это скоро может измениться.

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Луиш Кампуш, советник ПСЖ по футболу, решил изменить подход к начислению зарплаты. Португальский специалист планирует установить индексацию зарплаты в соответствии с сыгранными матчами, в которых участвует игрок, а также стадии соревнований. Именно по этой схеме недавно подписал новое соглашение Марко Верратти, но все финансовые детали пока не разглашаются. По информации Le Parisien, Кампуш намерен применить эту политику к будущим контрактам, включая продление Маркиньоса.

В последние сезоны ПСЖ страдал от того, что звезды команды довольно часто пропускали решающие встречи, особенно в Лиге чемпионов. Вероятно, нововведение как-то связано именно с этим, а также с потребностью сократить фонд оплаты, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

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