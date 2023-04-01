Нереализованный пенальти и продолжение серии без побед в видеообзоре матча Металлист – Колос
1 апреля 2023 - Читати українською
Металлист и Колос не смогли выявить сильнейшего в матче 19-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".
Колос в первом тайме выглядел опаснее прежде всего благодаря классной игре Богданова, который своими дальними ударами создал три возможности. До перерыва Безбородько также мог вывести Колос вперед, но не хватило точности.
Металлист и Колос разошлись миром – Волынец отразил пенальти, харьковчане едва не привезли курьезный гол в свои ворота
Во второй половине все изменилось. На самом старте Демченко заработал пенальти в ворота Колоса, но Прядун не смог переиграть Волынца ударом с отметки. После этого моментов почти не было, поэтому заслуженные нули на табло.
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