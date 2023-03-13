Динамо одержало скандальную победу над СК Днепр-1, хотя разговоры после игры касались очередных фейлов арбитров. Так, Доминго Бланко откровенно наступил на опорную ногу Буяльскому, из-за чего должен был быть удален с поля. Вместо этого игрок днепрян получил желтую карточку, а Виталий уже после игры был удален.

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Отдельно отметим бледное выступление Артема Довбика. Форвард сборной Украины в этом году отметился двумя результативными действиями (гол и ассист в матче с Александрией). В других важных поединках (двухматчевое противостояние с АЕКом в Лиге конференций и в игре с Динамо) нападающий ничего не мог сделать, хотя является основной ударной силой СК Днепр-1. Обо всем этом смотрите подробнее на YouTube-канале "Футбол 24".