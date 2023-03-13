В матче против Саутгемптона 31-летний бразилец был удален второй раз в своей карьере в АПЛ. На 34-й минуте встречи за грубый фол против Алькараса он получил красную карточку. Сначала арбитр матча показал только желтую, но вмешательство ВАР заставило пересмотреть решение.

"Судья повлиял на игру": Тен Хаг нашел виновного в ничейном результате Манчестер Юнайтед

Как сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед, полузащитник пропустит четыре матча Но это касается встреч только на национальном уровне. Это означает, что Тэн Хаг не сможет выпустить на поле Каземиро против Фулхэма в Кубке Англии, а также против Ньюкасла, Брентфорда и Эвертона в чемпионате.

Напомним, что впервые бразилец получил красную карточку в матче против Кристал Пелас, состоявшемся 4 февраля. В этом сезоне Каземиро сыграл в 19 матчах АПЛ, забил два гола и отдал три результативных передачи.

Манн Юнайтед разделил очки с аутсайдером, Ньюкасл обошел Ливерпуль, Вест Хэм отправил Забарного в зону вылета.