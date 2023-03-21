Глава еврейской общины пожаловалась на антисемитские заряды фанатов Лацио во время дерби с Ромой.

Глава еврейской общины Рут Дурегелло через официальный профиль в Твиттере пожаловалась на поведение болельщиков Лацио во время победного для "орлов" дерби с Ромой (1:0).

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"Целая трибуна, которая распевает антисемитские кричалки. Болельщик в футболке с надписью "Hitlerson" ("Сын Гитлера", – прим. Футбол 24) и номером 88 на спине. И мы, как обычно, единственные, кто возмущается и протестует. Неужели все делают вид, что ничего не произошло?", – написала Дурегелло.

Ранее Лацио уже был серьёзно наказан за антисемистские песнопения, в том числе матчами без зрителей в еврокубках.

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