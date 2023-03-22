Многие футбольные таланты так и не смогли полностью раскрыться из-за пристрастия к вредным привычкам. В свежем выпуске "Футбол 24" вспоминает мировых звезд, чья карьера и жизнь были разрушены "зеленым змием".

"Не оставайтесь наедине со своими мыслями – это опасно", – эти слова в свое время прозвучали из уст легендарного Пола Гаскойна. Наедине английский хавбек оставался очень редко, как правило проводя время в шумных компаниях или в дуэте с бутылкой виски. "Футбол 24" рассказывает истории футболистов, которых сломала страсть к алкоголю.

Любимец публики и жертва алкоголя: невероятная карьера великого Пола Гаскойна