Подопечным Карло Анчелотти нужно было реабилитироваться за поражение Барселоны перед международной паузой. Отметим, что с этой задачей Реал справился исключительно. В первом тайме счет на табло был уже разгромным. Сначала отличился Родриго, а затем Бензема устроил настоящий кошмар Вальядолиду, забив три мяча за семь минут. После перерыва Асенсио и Васкес записали в свой актив по голу.

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Мадридский Реал занимает второе место, имея 59 баллов. Подопечные Анчелотти отстают от Барселоны на 12 пунктов. Вальядолид находится на 17 месте, опережая зону вылета всего на одно очко.

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