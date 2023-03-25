Главный тренер "оранжевых" Рональд Куман прокомментировал поражение от "трехцветных" в матче 1-го тура квалификации к Евро-2024 (0:4).

"Мы потеряли мяч в 20 метрах от ворот и были наказаны классным соперником. Играли слишком наивно.

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Обидно, что многие игроки выбыли из-за болезни, но речь сейчас не об этом. Мы определенно сыграли не лучшим образом. Я виню не только молодежь, от ветеранов я тоже ждал большего", – цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.

Напомним, в параллельном матче Греция разбила Гибралтар (3:0) и имеет одинаковое количество очков с французами на вершине группы В. Нидерланды пока последние.

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