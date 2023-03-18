Ноттингем улучшил шансы Миколенко и Забарного в борьбе за выживание в АПЛ, потерпев поражение от Ньюкасла (1:2) в матче-открытии 28-го тура. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Ноттингем Форест принимал Ньюкасл на "Сити Граунд", имея очень важную задачу. Команда была обязана набирать очки, а желательно еще и побеждать – отрыв от зоны вылета составлял всего два зачётных балла. "Сороки", в свою очередь, держались в четырех пунктах от четвертой позиции, поэтому даже ничья гостей не устраивала.

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"Лесорубы" провели довольно бледный матч, нанеся всего 5 ударов по воротам и наиграв на 0,38 ожидаемых гола. Тем не менее, именно они открыли счет на 26-й минуте. Это экс-нападающий Зари – Деннис Бонавентуре – выстрелил с правого края штрафной под перекладину.

Отыграть этот мяч Ньюкаслу удалось аж перед перерывом усилиями Исака. Кстати, новичок тайн-вирцев по показателю реализации в АПЛ отстает только от Холанда – норвежец забивает раз на 76 минут, а швед имеет один гол на чуть более 100 минут.

Александр мог улучшить статистику в середине второго тайма, однако его гол отменили из-за офсайда. Отличиться в воротах Ноттингема еще раз гостям не удавалось до самого завершения основного времени, однако в компенсированное им удалось заработать пенальти. Исак уверенно его реализовал, чем принес победу "сорокам" – 1:2!

Таким образом, Ньюкасл набрал 48 очков, вплотную приблизившись к топ-4. Ноттингем Форест пока что держится четырнадцатым, опережая Эвертон Миколенко на одно очко, а Борнмут Забарного – на два. "Лесорубы" продлили безвыигрышную серию до шести матчей.

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