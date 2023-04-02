Рашфорд успел восстановиться и выйти в основе. Во всем остальном составы без неожиданностей. Матч, как и онлайн-трансляция Ньюкасл – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартовал в 18:30. Первый момент создали "сороки" на 6 минуте. Триппьер подал с правого фланга, Исак сбросил в центр, а выстрел Лонгстаффа заблокировал Лисандро Мартинес. МЮ ответил на 12-й. Мактоминай выцарапал мяч на правом фланге, Антони подхватил и дал за спины защитникам. Вегхорст попал в ближний угол, но только внешней сетки.

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Сумасшедший момент упустили Исак и Уиллок, которые поочередно пробивали головой да ногой после подачи Мерфи с правого фланга – двойной сейв Де Хеа, испанец парирует даже лежа. Бруну взялся за свое любимое дело, выведя Антони на неплохую позицию, обошлось. Сен-Максимен просто уничтожает Далота постоянными финтами, танцами и рывками. Пробивает французский левый вингер сам, затем навешивает точно на голову Лонгстаффу. Упорно прощают хозяева. МЮ же пытается давить на зону Дэна Берна. На этот раз справа выбегал на пространство Рашфорд, у которого даже бутса слетела. Маркус был настолько разъярен, будто готовился запустить ею в судью. Почти как завещал сэр Алекс.

Связка мечты едва снова не сработала. Рашфорд на этот раз слева продрался и подождал подключения Фернандеша из глубины – защитники заблокировали. По состоянию на 35 минуту у Ньюкасла вдвое больше касаний в чужой штрафной (15), чем набили манчестерцы (7). Бруну требует пенальти за жестко поставленную ногу Шера. У судьи совершенно другое мнение, а португалец традиционно протестует настолько эмоционально, будто у него кошелек только что украли.

Сен-Максимен ну очень хочет отдать ассист на Лонгстаффа. Или хотя бы на Уиллока. В обоих случаях партнеры пробивают без помех, но недостаточно точно. Шоу классно выложил с углового на Антони. Также выше. Как же круто Ньюкасл разгоняет свои контратаки, особенно в этом мощно выглядят Сен-Максимен и Исак. Француз расшатывает Далота и Забитцера и катит на шведа. Лисандро Мартинес вновь блокирует крепкий выстрел. И ведь сколь же умно это делает, плечом, пряча руки за спину. Чемпион мира 2022, что и говорить.

Показывали перед перерывом экс-хавбека Шахтера Фреда. Мактоминая несколько раз опасно накрывали, после чего проходила контра голой степью обороны манкунианцев. Однако Тен Хаг решил продолжить доверять процессу и опорнику, забившему за Шотландию по 2 гола Кипру и Испании в недавних матчах отбора Евро-2024. Словно дежавю, стартует вторая половина. Триппьер подает стандарт, Шера сносит от собственного удара головой. Сен-Максимен заставляет Далота выплевывать последние легкие. Хотя в целом у ворот Де Хеа не столь пожарно, как в 1 тайме. Шер вспомнил свою колотилку, почти попав издали.

С таким трудом гости завоевали угловой, однако даже не довели дело до удара. Только Антони, хоть и лишь раз да из-за пределов штрафной, пробивал после перерыва за МЮ, но его заменили на Санчо. Также Марсьяль вышел, потому что инертный Вегхорст ничего не вносил в нападение. Ну, а открыл счет Ньюкасл. Несколько раз подряд снимают хозяева подборы в финальной трети, а дальше расписывают сказочную комбинацию. Исак направо на Бруно Гимараеса, тот подает на левую штангу, где Сен-Максимен наконец-то отдает голевой пас – Виллока потеряли перед пустыми воротами совсем одного.

Allan Saint-Maximin for Newcastle in the first half vs. Man Utd:



100% take-on success

100% duels won

94% pass accuracy

22 touches

5 chances created (most)

4 touches in opp. box

1 foul won



Can't stop those dancing feet. pic.twitter.com/LdtwhJv9TV — Squawka Live (@Squawka_Live) April 2, 2023

Освежил фланги атаки Эдди Хау. Сен-Максимен заслужил элитный релакс после нынешнего выступления, Мерфи тоже довольно остро действовал. Жоэлинтон же с Гордоном способны отработать на обеих половинах. Нереальный момент на 76 минуте. После подачи углового, который заработал Гордон, Де Хеа вприсядку чудом парирует удар Жоэлинтона с пары метров, а Марсьяль выбивает из пустых ворот после добивания Шера. Берн выигрывает верховую дуэль в центре поля, запуская Виллока в полет левым краем за дублем, но тот предательски ускользает с неточным ударом.

Manchester United's Premier League results since winning the League Cup:



Liverpool 7-0 Man Utd

Man Utd 0-0 Southampton

Newcastle 2-0 Man Utd pic.twitter.com/6yi61RRBxe — B/R Football (@brfootball) April 2, 2023

Бруну роскошно забрасывает носком из глубины. Марсьяль тонко принимает, и лишь блок двух "сорок" портит красоту момента. Ден Берн на подаче углового тянется за мягкой подачей партнера, но дает мимо ворот. Триппьер навесил еще раз, уже с правого угла поля, и Уилсон стал джокером, вколотив снаряд под левую штангу. Проиграл эту ключевую воздушную дуэль Линделеф, также вышедший на замену. Бруно Гимараес так заводил трибуны, что едва не травмировался – аж присесть пришлось.

FT: Newcastle 2-0 Man Utd



xG: 3.57-0.43

Shots: 22-6

Shots on target: 6-1

Big chances: 4-0

Touches in opp. box: 46-15

Possession: 46%-54%



Newcastle now 3rd on the table #NEWMUN #PremierLeague pic.twitter.com/q4AtO4bdJE — Elites Sport (@elites_sport) April 2, 2023

Шер перехватил в центральном круге, побежал в штрафную и обыгрался со всё тем же бразильцем – минимальный промах отделил от разгромного счёта, который был бы по игре. "Сороки" будто в большинстве играли, набив целых 3,57 ожидаемых голов. "Красным дьяволятам" было позволено мизер (0,43 xG). Ньюкасл сравнивается с МЮ по очкам (по 50), но подвигает команду Тен Хага благодаря лучшей разнице голов (плюс 18). А уже в понедельник, 3 апреля, Тоттенхэм имеет все шансы выбросить манкунианцев из зоны Лиги чемпионов, если победит Эвертон.

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