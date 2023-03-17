Определилась четверка игроков, среди которых фанаты будут выбирать лучшего по итогам недели в плей-офф Лиги Европы.

УЕФА начал открытое голосование на своем официальном сайте. За награду сразятся Лазар Амани (Унион Сент-Жилуаз), Антонио Адан (Спортинг), Каземиро (МЮ) и Оркун Кёкчю (Фейеноорд).

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Амани оформил гол+ассист в разгромной победе над Унионом немецким. Героическая игра Адана позволила Спортингу пройти Арсенал – 7 сейвов в игре и один решающий в серии пенальти. Каземиро к привычно солидной игре в центре поля добавил ассист на Рашфорда, который позволил еще раз обыграть Бетис. Фамилия Кёкчю хорошо запомнится Шахтеру. Капитан Фейеноорда 2 голами и ассистом приложился к историческому избиению "горняков".

Жеребьевка четвертьфиналов и сразу полуфиналов ЛЕ состоится уже сегодня, начало в 14:00 по Киеву.

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