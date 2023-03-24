Отбор на КАН, группа F

Алжир – Нигер – 2:1

Голы: Алассан, 54 (аг), Марез, 88 – Соса, 38

В рамках отбора на КАН сборная Алжира принимала на своем поле Нигер. Подопечные Бельмади владели инициативой, но первыми пропустили именно они. Форвард Даниэль Соса перебросил мяч за спину голкипера алжирцев. Несмотря на то, что Нигер открыл счет во встрече, удержать победу над алжирцами им не удалось. Сначала Алассан забил в свои ворота, а затем Марез отличился голом. В итоге Нигер проиграл со счётом 1:2.

Кривбасс заявил на сезон форварда африканской сборной

Напомним, что Кривбасс заявил Даниэля Сосу на весеннюю часть сезона. Новичок еще не успел дебютировать за украинскую команду.

New Kryvbas CF Daniel Sosah scored a delightful goal for Niger v Algeria last night pic.twitter.com/kxnaDbPR6q — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 24, 2023

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