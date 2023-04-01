Полузащитник Кривбасса Максим Лунев вернулся к тренировкам в общей группе и может дебютировать в поединке против Вереса, сообщает пресс-служба криворожан.

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24-летний экс-вингер Зари впервые попал в заявку команды на матч УПЛ после перехода в команду Юрия Вернидуба.

Напомним, Лунев перевшой в Кривбасс 5 января, подписав с "бело-красно-черными" контракт сроком на 2 года.

К слову, после 18-ти туров криворожане в турнирной таблице УП идут седьмыми, набрав 22 очка.

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