Испанский защитник Роберто Коррал Гарсия, недавно присоединившийся к Металлисту, прокомментировал особенности игры на родине и в Украине.

"В целом испанцам очень комфортно в родной стране из-за климата, языка, конкуренции. Им обычно не нравится идея покидать эту зону комфорта. Я также считаю, что стиль футбола в Украине сильно отличается от испанского. Здесь он больше физически-технический, а в Испании – тактико-технический.

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К счастью, я прожил в Польше год, смог приобрести опыт игры вне дома и смог оценить много нюансов как на спортивном уровне, так и в жизни. Насколько я понял, в бытовом плане Украина и Польша достаточно близки, да и футбол в этих странах похож", – цитирует Коррала официальный сайт харьковчан.

Напомним, 25-летний Роберто является воспитанником Вальядолида, за вторую команду которого наиграл 102 поединка. Также выступал за Нумансию и Корону. В Украину приехал на правах свободного агента.

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