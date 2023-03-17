Келси стал самым молодым автором гола в составе Шахтера в еврокубках за всю историю, сообщает официальный сайт УПЛ. Венесуэлец отличился в воротах Фейеноорда в возрасте 18 лет и 232 дня.

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Предыдущее достижение принадлежало Чиприану Марике, которому на момент его первого взятия ворот в составе "горняков" в еврокубковых соревнованиях было 18 лет и 299 дней. За всю историю Украины был только один игрок, который забивал в Европе в более юном возрасте – Андрей Шевченко (18 лет и 68 дней).

Напомним, именно Келси забил единственный гол Шахтера в ворота Фейеноорда в разгромно проигранном поединке (1:7).

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